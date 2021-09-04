Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 сентября 2021 15:51

В Кирове закроют для транспорта перекресток улиц МОПРа и Карла Маркса

Причина - реконструкция теплосетей на участке
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничения продлятся до 21 сентября. Фото: pixabay.com

Ограничения продлятся до 21 сентября. Фото: pixabay.com

В Кирове вновь перекрывают дороги из-за реконструкции теплосетей. На этот раз под закрытие попала улица МОПРа. Об этом сообщили в горадминистрации.

Недоступным для автомобилистов станет ее перекресток с улицей Карла Маркса. Движение транспорта вновь откроют 21 сентября, когда все работы на теплосетях будут завершены.

Кроме того, под ограничение попадает и сама улица Карла Маркса. Две полосы со стороны дома №38 перекроют, автомобилистам предлагается ездить по двум оставшимся полосам. На этом участке работы также продлятся до 21 сентября.

Горадминистрация просит кировчан принять информацию к сведению и планировать свой маршрут с ее учетом.