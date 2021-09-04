В Кирове для автомобилистов откроют сквозной проезд от улицы Герцена к Октябрьскому проспекту

В дальнейшем здесь планируют наладить движение в одном направлении. Фото: admkirov.ru

В Кирове автомобилистам разрешили проезд через арку дома №74 по Октябрьскому проспекту. Металлические ограждение там уже убрали. Об этом сообщили в горадминистрации.

В арке всегда было установлено ограждение, и вот сейчас с ним разобрались. Управление градостроительства и архитектуры сообщает, что этот участок предназначен для безвозмездного и беспрепятственного прохода и проезда. Установку ограждения признали незаконной, его демонтировали.

После восстановления сквозного проезда по улице Герцена к Октябрьскому проспекту власти решат вопрос с организацией дорожного движения на этом отрезке. Планируется, что оно будет в одном направлении - в сторону проспекта. Кроме того, известно, что для грузовых автомобилей движение через арку хотят ограничить.