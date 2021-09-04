Коронавирус в Кировской области: в больницах лечатся 2303 пациента, дома - 4407

К аппарату ИВЛ подключен 21 пациент. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области 4 сентября подтверждено 115 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 285 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 2303 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 146 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 486.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4407 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3031 исследование на COVID-19.