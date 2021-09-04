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Общество4 сентября 2021 9:27

Погода в Кирове на 4 и 5 сентября: холодно, сыро, низкое давление

«Комсомолка» подготовила прогноз погоды на выходные дни 4 и 5 сентября
Маргарита Акагиева
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Выходные станут промозглыми, сырыми и прохладными.

Выходные станут промозглыми, сырыми и прохладными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Киров пришли по-настоящему осенние холода без намека на «бабье лето». «Комсомолка» составила прогноз погоды на 4 и 5 сентября.

В субботу, 4 сентября, воздух прогреется лишь до +12 градусов, да и то ближе к полудню и ненадолго. В целом температура будет балансировать около отметки в +9 градусов. Днем обещается слабый дождь - с 11 до 13 и с 14 до 17 часов. Порывы ветра могут составлять до 9 м/с. Стоит остерегаться метеозависимым: атмосферное давление будет очень низким - до 731 мм ртутного столба.

В воскресенье, 5 сентября, станет еще хуже: слабый дождь будет поливать кировчан весь день. Температура воздуха составит максимум +8 градусов. Вкупе с порывами ветра до 10 м/с картина складывается не очень радужная. Атмосферное давление поднимется до 740 мм ртутного столба, а после полудня придет в норму.