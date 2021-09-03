В Кирове полиция ищет похитителя автомобильной двери

Если вы узнали этого человека, обратитесь в полицию. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

В Кирове полиция объявила в розыск мужчину, совершившего кражу автомобильных запчастей. Подробности сообщили в областном УМВД.

Инцидент произошел 5 августа около двух часов ночи у автосервиса на Студенческом проезде. Проходивший мимо мужчина, увидев стоящие у здания запчасти, решил слегка притормозить. Выбрав автомобильную дверь, он не спеша удалился с места преступления - осталась лишь запись с камер наблюдения, на которую он попал. Ущерб сотрудники сервиса оценили в восемь тысяч рублей.

Полиция объявила воришку в розыск. На вид кировчанину 25-35 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см. Мужчина был одет в черную жилетку до пояса, белую кофту и кроссовки в цвет, серые штаны. Если вам известна личность преступника, сообщите об этом по телефонам: 67-43-19, 67-43-20, 8-953-694-87-59 или 02 (102).