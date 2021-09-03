В Кирове уничтожили две тонны груш

На коробках, в которых находились фрукты, полностью отсутствовали какие-либо отличительные маркировочные знаки и товарные этикетки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове раздавили две тонны груш из-за отсутствия товарных этикеток и сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области.

- В двух складских помещениях, была обнаружена партия свежих груш неустановленного происхождения общим весом 2,63 тонны, - уточнили в ведомстве. - Продукция в полном объеме была изъята из торгового оборота и уничтожена методом механического сдавливания.

Кроме того, собственники будут привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере карантина растений.