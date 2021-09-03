В Кирове восстанавливают дом купца Двойнишникова

Здание является предметом охраны исторического поселения «Город Киров (Хлынов, Вятка)». Фото: google.ru/maps

В Кирове восстанавливают старинный дом купца Двойнишникова. Капитальный ремонт здания уже ведется. Об этом сообщили в управлении культурного наследия Кировской области.

Дом №93 по улице Карла Маркса входит в предмет охраны исторического поселения «Город Киров (Хлынов, Вятка)». По сообщению ведомства, в нем подлежат капитальному ремонту кровля и фасады здания. Восстановление ведется за счет средств собственника.

Кроме того, в управление также поступили заявления о выдаче задания на проведение работ по сохранению еще одного объекта культурного наследия, находящегося в Кирове. Это дом №12а по улице Московской - «Здание, в котором находился Вятский губком РКП(б)». Кировчанам он больше известен как бывшая Вятская кунсткамера. Какие работы проведут в нем, и кто выступил заказчиком, не сообщается.