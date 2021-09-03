В Кирове почтили память жертв трагедии в Беслане

В память о погибших к обелиску возложили цветы. Фото: zsko.ru

Начало сентября 2004 года - это время, которое навсегда изменило жизнь маленького города в Северной Осетии и страны в целом. Семнадцать лет назад террористы захватили школу №1 в Беслане, которую удерживали в течение трех дней. 3 сентября по всей стране проводятся траурные мероприятия в память о жертвах теракта.

В Кирове одна из акций состоялось у стелы войнам-интернационалистам. Память погибших в Беслане почтил председатель Законодательного собрания Кировской области Геннадий Коновалов.

- Сегодня терроризм может проявиться где угодно, - обратился к участникам Геннадий Коновалов. - И сотрудники органов федеральной службы безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов на территории нашей необъятной Родины пресекают такие преступления, не дают нарушить нормальный ритм жизни не только школ, но и городов и поселений. Сегодня мы скорбим вместе с жителями Беслана.

Геннадий Валерьевич также напомнил, что российские военнослужащие выступили против террористов в Сирии и в других горячих точках, чтобы эта угроза не добралась до наших границ.

- Правоохранительные органы, федеральная служба безопасности, наша армия не позволят, чтобы это зло приходило на нашу землю, - добавил спикер ОЗС. - Вечная память тем, кто сложил головы в мирное время, защищая наш покой.

В память о погибших в той страшной трагедии в небо было выпущено множество белых шаров, а к обелиску возложены цветы.