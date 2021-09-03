Геннадий Коновалов: «Мы должны помнить, какой ценой досталась нам Великая Победа»

Геннадий Коновалов почтил память солдат, павших во Второй мировой войне. Фото: zsko.ru

В Кирове почтили память солдат, погибших в годы Второй мировой войны - самой кровопролитной за всю историю человечества. 3 сентября, в дату ее окончания, состоялись торжественные мероприятия, в которых принял участие Председатель ОЗС Геннадий Коновалов.

Павших воинов вспомнили у «Вечного огня» на улице Московской, возложив цветы у обелиска.

- В войну было вовлечено 61 государство и сотни миллионов людей, но самым пострадавшим явилось наше государство, которое вынесло все тяготы этой кровопролитной войны. Были уничтожены города, деревни. Война была окончена самой большой ценой - ценой жизни порядка 30 млн. жителей нашей страны. Эти страшные страницы истории написаны кровью наших соотечественников, и память об этом должна передаваться из поколения в поколение. Мы должны помнить, какой ценой - ценой мужества и героизма наших солдат, стойкости людей, трудившихся на предприятиях в годы войны, - досталась нам Великая Победа, - обратился спикер Заксобрания к собравшимся.

После возложения цветов в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии провели богослужение в память о погибших. Литию возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Затем процессия направилась в крестный ход к мемориалу в Парке Победы, где прошел памятный митинг. Кроме Председателя ОЗС, в нем приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава города Елена Ковалева, и другие представители власти, а также юнармейцы.

- Сегодня очень важно передать молодым поколениям память о том, что было 76 лет назад. Сегодня пытаются переписать историю, ее изменить. И наша задача - передать детям, внукам правду о том, что было 76 лет назад, и не забывать об этом никогда, чтобы они росли в мирной стране, - заметил Геннадий Коновалов.