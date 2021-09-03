В кировском лесу нашли стихийную свалку из разобранных автомобилей

Площадь, занимаемая мусором, равна 300-400 квадратным метрам. Фото: admkirov.ru

Кировчане обнаружили в лесу свалку разобранных машин. Информация о ней быстро разошлась по соцсетям, а после внимание на нее обратили уже городские власти. Как сообщили в мэрии, на место, в урочище Дресва близ деревни Сарбаи, выехали сотрудники отдела загородных территорий Октябрьского района.

В итоге в лесу действительно оказались запчасти и элементы разобранных машин: пластмассовые панели, шины, поролон, материалы для обивки салона. Площадь, которую занимает мусор, равна 300-400 квадратным метрам. Самих отходов разбросано не менее 50 кубометров.

Убрать стихийную свалку в одно мгновение не представляется возможным: мусор не относится к бытовым отходам, и очистить территорию в рамкам муниципального контракта не выйдет. По своим классам опасности пластмассовые и резиновые изделия требуют переработки. Поэтому на ликвидацию свалки будут выделять дополнительные средства. Теруправление Октябрьского района же собирается обратиться в полицию, чтобы те разыскали собственника отходов. Если найдут - убирать свалку ему придется самому, плюс выплатить штраф.