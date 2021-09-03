В Кирове под колесами грузовика пострадала 16-летняя девушка

Одной из причин аварии могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 2 августа, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. Инцидент случился в 19 часов 45 минут на улице Милицейской у дома №51. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 60-летний водитель грузового автомобиля «ЗИЛ» не успел вовремя заметить пострадавшую и затормозить. В результате 16-летняя девушка-пешеход получила травмы разной степени тяжести. Потребовалась ли ей госпитализация не известно.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых семь человек получили травмы.