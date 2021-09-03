В предстоящие выходные в трех районах Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей

Нетрезвым водителям будет грозить штраф и лишение прав до 2 лет. Фото: vk.com/gibdd43

В предстоящие субботу и воскресенье в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей. Профилактические мероприятия состоятся в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выявлять нетрезвых автомобилистов сотрудникам ГИБДД помогут представители народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль». Они будут останавливать водителей не только на центральных улицах, но и на въездах и выездах из областного центра.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность. Во избежании конфликтных ситуаций и коррупции, патрульные автомобили оборудованы видеорегистраторами.