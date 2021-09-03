Из микрорайона Каринторф до центра Кирово-Чепецка можно будет добраться на машине

Наплавной мост рассчитан на проезд автомобилей, чья масса не превышает 3,5 тонн. Фото: k4gorod.ru

Начиная с вечера субботы, 4 сентября, жители микрорайона Каринторф смогут добраться до центра Кирово-Чепецка на собственном транспорте. Это стало возможно благодаря открытию наплавного моста. Об этом сообщили в местной горадминистрации.

Однако передвигаться по столь нужному для местных жителей объекту можно только на автомобилях, чей вес не превышает 3,5 тонн. Для того, чтобы не допустить проезд большегрузов и сохранить мост в целости и сохранности, установят дорожные знаки и специальное ограждение.