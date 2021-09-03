В Кирове местный агрокомбинат загрязнял Люльченку сточными водами

Специалисты выяснили, что стоки сбрасывал именно агрокомбинат. Фото: vk.com/priroda_43

В Кирове нашли виновника в загрязнении реки Люльченка. По отчету регионального Минохраны окружающей среды, им оказалось АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский».

Все началось с жалоб жителей поселка Костино на неприятный запах. Источником могло стать одно из нескольких местных предприятий. Специалисты обследовали территорию поселка и прилегающие к ней, в том числе с воздуха, и нашли канал с мутной водой, имеющей «специфический неприятный запах». Расположился он между грунтовой дорогой и площадкой животноводческого комплекса.

При последующем осмотре удалось найти два места сброса сточных вод с агрокомбината. Канал впадал в Люльченку в районе СНТ «Птицевод-1». Специалисты взяли пробы воды и провели экспертизу, выявив в ней превышение предельно допустимых концентраций. Материалы проверки направили в Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.