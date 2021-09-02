В Кирове без горячей воды остаются жители 895 домов

У тысяч кировчан «тепленькая» так до сих пор и не пошла. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове тысячи жителей продолжают страдать без горячей воды. На данный момент такого удовольствия лишены 895 многоквартирных домов. Эти цифры озвучили в горадминистрации.

По отчету кировского филиала «Т Плюс», причиной такой ситуации становится в первую очередь износ теплосетей. Некоторые участки по нескольку раз не выдерживают опрессовку, поскольку выявляются все новые и новые дефекты. А чтобы их устранить приходится отключать потребителей от ГВС. Тем не менее, к 15 сентября все плановые работы будут завершены. Впрочем, гидравлические испытания могут выявить новые разрывы на трубопроводах, подчеркнула компания.

К этому же сроку в городе должны закончить реконструкции теплосетей. На данный момент работы в полном объеме завершили на 12 объектах из 41. На большинстве оставшихся лишь заменили трубы. К 15 сентября должны решить и эту проблему. Отопительный сезон, к слову, тоже обещают начать «вовремя».