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Общество2 сентября 2021 17:57

В Кирове в ближайшее время отремонтируют сломанные светофоры

Для них уже заказали новые устройства, необходимые для работы
Маргарита Акагиева
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Помимо починки старых, в Кирове до конца года также установят 20 новых светофоров.

Помимо починки старых, в Кирове до конца года также установят 20 новых светофоров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове наконец-то отремонтируют сломанные светофоры, на которые горожане жалуются не первый месяц. Информацию сообщили в областном правительстве.

Восстановлению подлежат объекты на пересечениях улиц Пролетарской и Карла Маркса, Романа Ердякова и Сельскохозяйственного проезда, Проезжей и Талица. В городской администрации пояснили, что проблема заключается в вышедших из строя контроллерах, которые нельзя было починить, и пришлось заказывать новые. Этим и обусловлена задержка. Новые устройства уже купили, и в Киров они поступят в ближайшее время.

Кроме того, в городе до конца года появятся 20 новых светофоров. Как сообщила пресс-служба областного правительства, их установят на перекрестках улиц Воровского, Производственной, Московской, Ленина и других.