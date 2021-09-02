Кировчан просят помочь в поисках молодого человека, пропавшего в конце августа

Михаил пропал без вести 21 августа. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают молодого человека, пропавшего почти две недели назад. Михаила Суетина в последний раз видели 21 августа 2021 года в поселке Первомайский Слободского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы кировчанина сообщает посково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Михаилу 23 года, рост 170 см, плотного телосложения, у него светлые волосы и серо-голубые глаза. Неизвестно, во что был одет молодой человек на момент ухода из дома.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.