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Общество2 сентября 2021 16:02

1 сентября кировчане не смогли оплатить проезд транспортной картой

В работе терминалов снова произошел сбой
Маргарита Акагиева
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В общественном транспорте Кирова продолжают обновлять терминалы для избежания неполадок в будущем.

В общественном транспорте Кирова продолжают обновлять терминалы для избежания неполадок в будущем.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В работе ЦДС произошел очередной сбой: кировчане не могли оплатить проезд в общественном транспорте 1 сентября. Ситуацию разъяснили в горадминистрации.

По словам мэрии, в период летних каникул тарифы для школьников перестают действовать. 1 сентября же терминалы снова настраиваются на работу с транспортными картами. В этот раз не сработало из-за изношенности оборудования. Техспециалисты, обнаружив возникшую проблему, обновили тарифы принудительно. К 19 часам все терминалы снова работали с транспортными картами.

Сейчас устройства в автобусах и троллейбусах продолжают заменять на новые, что поможет избежать сбоев в будущем, добавили в горадминистрации.