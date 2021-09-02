1 сентября кировчане не смогли оплатить проезд транспортной картой

В общественном транспорте Кирова продолжают обновлять терминалы для избежания неполадок в будущем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В работе ЦДС произошел очередной сбой: кировчане не могли оплатить проезд в общественном транспорте 1 сентября. Ситуацию разъяснили в горадминистрации.

По словам мэрии, в период летних каникул тарифы для школьников перестают действовать. 1 сентября же терминалы снова настраиваются на работу с транспортными картами. В этот раз не сработало из-за изношенности оборудования. Техспециалисты, обнаружив возникшую проблему, обновили тарифы принудительно. К 19 часам все терминалы снова работали с транспортными картами.

Сейчас устройства в автобусах и троллейбусах продолжают заменять на новые, что поможет избежать сбоев в будущем, добавили в горадминистрации.