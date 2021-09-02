За 8 месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта «Победилово» вырос на 76%

Географию авиаперелетов из аэропорта «Победилово» планируют расширять и в дальнейшем Фото: Артем КИЛЬКИН

С января по август 2021 года пассажиропоток кировского аэропорта «Победилово» увеличился на 76%. За восемь месяцев было перевезено более 220 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Этому поспособствовало открытие с начала года четырех новых направлений: в Калининград, Калугу, Уфу и Екатеринбург. В эти города улетели свыше 13 тысяч человек. Увеличилась также частота рейсов в Сочи и Санкт-Петербург.

На достигнутом останавливаться не собираются. Планируется и дальше расширять географию авиаперелетов.