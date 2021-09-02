У бюджетников Кировской области вырастет зарплата

Индексация заработанных плат бюджетников произойдет уже в сентябре Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В сентябре текущего года работникам бюджетной сферы Кировской области проиндексируют заработанную плату. Этому поспособствовало увеличение собственных доходов регионального бюджета.

Как сообщили в горадминистрации, зарплата педагогов увеличится на 6 %, а сотрудников учреждений дополнительного образования и культуры на 7,2% и 4,3% соответственно.

Большие средства заложены и на строительство общеобразовательных школ. До конца 2023 года в Кировской области планируется построить 11 объектов, шесть из которых должны завершить в следующем году.