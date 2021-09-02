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Происшествия2 сентября 2021 12:38

Кировчанка получила всего 1 год тюрьмы за контрабанду сильнодействующих веществ

Приговор суда пока не ступил в законную силу
Алексей РомановАлексей Романов
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Партию запрещенных сильнодействующих веществ кировчанка получила почтой. Фото: genproc.gov.ru

Партию запрещенных сильнодействующих веществ кировчанка получила почтой. Фото: genproc.gov.ru

В Кирове вынесли приговор 39-летней женщине, которая занималась контрабандой сильнодействующих веществ на территории областного центра. Ей дали 1 год колонии общего режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что в январе текущего года осужденная через интернет купила партию анаболических стероидов у поставщика из-за границы. Посылку она получила на почте. После чего ее задержали полицейские.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.