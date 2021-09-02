Авария в Уржумском районе унесла жизнь 23-летней девушки

Пьяный водитель не справился с управлением и перевернулся. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 1 сентября, в Уржумском районе в результате ДТП погибла молодая девушка. Трагедия произошла в 14 часов 45 минут на 6 км автодороги Уржум - Лопьял. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 27-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В следствие чего 23-летняя девушка-пассажир погибла. Сам молодой мужчина получил травмы, но остался жив.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы.