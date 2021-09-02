Житель Тужинского района возместит фонду ОМС 90 тысяч рублей

Деньги виновник ДТП обязан выплатить по решению суда Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокурор Тужинсокго района в судебном порядке обязал виновника ДТП возместить фонду ОМС 90 тысяч рублей. В такую сумму обошлось лечение пострадавшей в аварии женщины. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа провели проверку и выяснили, что 23 ноября 2020 года мужчина, управляя автомобилем, превысил скорость, не справился с управлением и сбил женщину-пешехода. В результате пострадавшую с переломом большой берцовой кости и множественными ссадинами и ушибами госпитализировали в больницу.

Ей потребовалась довольно длительное и дорогостоящее лечение с последующей реабилитацией. Все расходы покрыл фонд обязательного медицинского страхования. В связи с этим прокурор подал в суд иск с требованием взыскать с виновника ДТП всю сумму. Исполнение вынесенного решения находится на особом контроле ведомства.