На Театральной площади Кирова открылась ежегодная «Осенняя» ярмарка

Ярмарка работает с 9.00 до 22.00. Фото: Фролов Михаил

В день знаний, 1 сентября, в Кирове произошло еще одна знаковое событие для всех жителей областного центра. На Театральной площади открылась традиционная «Осенняя» ярмарка. Организацию и проведение массового мероприятия поручено АО «Центральный рынок». Об этом сообщили в горадминистрации.

Согласно подписанному постановлению главы администрации, к продаже не допускается продукция из мяса животных и птицы без герметичной вакуумной или асептической промышленной упаковки, а также товары алкогольной и парфюмерно-космической продукции и изъятые или ограниченные в обороте. Кроме того, запрещается торговать лекарственными препаратами, пиротехническими и драгоценными изделиями.

Руководству Центрального рынка рекомендовано обеспечить соблюдение противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. За порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов. Режим работы ярмарки с 9.00 до 22.00.