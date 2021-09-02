В Кирове сотрудник завода погиб от удара током

По данному факту следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. Фото: Виктор Карпов

В Кирове проводится проверка по факту гибели рабочего на предприятии по производству шин, расположенном на улице Энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Трагический инцидент произошел на предприятии в среду, 1 сентября. В момент обслуживания трансформаторной подстанции, которая не была обесточена, сотрудника ударило током. От полученных травм 23-летний мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.