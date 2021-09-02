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Здоровье2 сентября 2021 9:52

За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 114 человек

На стационарном лечении находятся 2439 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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В отделение реанимации помещены 139 жителей области

В отделение реанимации помещены 139 жителей области

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области 2 сентября подтверждено 114 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 260 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 2439 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 139 пациентам, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 481.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4737 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3225 исследований на COVID-19.