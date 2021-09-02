В Кирово-Чепецке четвертый день продолжаются поиски пропавшего без вести мужчины

О местонахождении пропавшего мужчины ничего не известно с прошлой субботы. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске 37-летнего жителя Кирово-Чепецка. Юрий Газ пропал 28 августа. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Активисты составили приметный портрет пропавшего. Юрий Андреевич среднего роста. У него светло-русые волосы и нормальное телосложение. Был одет в черную футболку, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.