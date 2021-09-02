Кировчане могут сделать прививки от гриппа и COVID-19 в одном месте

Для кировчан работают мобильные пункты вакцинации от гриппа и коронавируса. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кировской области началась прививочная кампания от гриппа. Как сообщили в областном правительстве, вакцинироваться от вирусного заболевания можно в тех же местах, что и от COVID-19. Стоит отметить, что делать это можно только через месяц после иммунизации от коронавируса.

Сейчас в Кирове работают следующие мобильные прививочные пункты:

- Театральная площадь: в будни - с 09 до 17 часов, в выходные - с 08 до 15 часов;

- Площадь Маршала Конева: в будни - с 11 до 19 часов, в субботу - с 10 до 14 часов;

- ТЦ «Грин Хаус» (ул. Ленина, 205): с понедельника по пятницу - с 10 до 18 часов;

- ТЦ «Jam Молл», у входа (ул. Горького, 5а): в будни и субботу - с 15 до 19 часов;

- Парк Победы: 1 сентября с 14 до 18 часов.

Для кировчан также работают круглосуточные пункты:

- плановый приемный покой горбольницы №5 (ул. Семашко, 1);

- приемный покой Регионального эндокринологического центра (ул. Свободы, 59);

- приемный покой стационара горбольницы №9 (ул. Дерендяева, 97).

Отметим, что вакцины от гриппа «СовиГрипп» и «Ультрикс Квадри» в количестве 279500 доз уже распределены по лечебным учреждениям региона и прививочным пунктам.