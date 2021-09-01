Кировчане могут воспользоваться «гаражной амнистией» для оформления права собственности

У 18000 из 58000 гаражей в Кирове отсутствует информация о правообладателях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчане с сегодняшнего дня могут воспользоваться правом «гаражной амнистии». С 1 сентября в России вступил в силу новый закон, который должен разъяснить вопросы оформления прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Подробности объяснили в горадминистрации.

Благодаря новому закону кировчане смогут стать владельцами своих гаражей полноправно, без лишних проволочек с документами. Отметим, что из 58 тысяч таких объектов более 18 тысяч не имеют сведений о правообладателях. Чтобы воспользоваться «амнистией», нужно обратиться в соответствующие органы госвласти или местного самоуправления с заявлением о предоставлении (или образовании) участка под гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения объектом.

«Гаражная амнистия» распространяется на сооружения в кооперативах и товариществах, построенных до 30 декабря 2004 года. Они должны быть одноэтажными, без жилых помещений и расположенными на государственной или муниципальной земле. Подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также самовольные постройки, не подходят.