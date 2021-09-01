Геннадий Коновалов поздравил школьников и студентов Кировской области с Днем знаний

Геннадий Коновалов посетил торжественные линейки, приуроченные к Дню знаний, в нескольких школах Кирова. Фото: zsko.ru

1 сентября 2021 года в образовательные учреждения региона пошли тысячи юных кировчан. Только в школах за парты сели более 145 тысяч детей. Председатель ОЗС Геннадий Коновалов побывал на нескольких торжественных линейках в учебных заведениях области.

Так, спикер Заксобрания посетил школу №53 и поздравил ребят, учителей и родителей с Днем знаний. При этом он подчеркнул, что школы начинают свою работу в привычном режиме - в очном формате.

- Жизнь и учеба в школе - это взаимный сложный труд учителей и родителей, и на этом пути я хочу пожелать всем успехов, удачи и доброго здоровья, а учителям - терпения! - сказал Геннадий Коновалов.

Председатель ОЗС также побывал в школе №26 микрорайона Урванцево, навестив учеников 4 «Б» класса. Законодательное Собрание взяло шефство над ними еще в 2018 году, проводя для них различные мероприятия - культурные и образовательные. В беседе с учениками Геннадий Коновалов затронул важную тему выбора профессии.

- Специальностей и профессий в мире очень много. Надеюсь, когда придет время, вы выберете ту, которая будет вам по душе. Желаю успеха в этом важном выборе, к которому вы будете постепенно идти по жизни в школе, а учителя вам будут в этом помогать, - обратился к школьникам Председатель ОЗС.

Помимо школьников, спикер Заксобрания поздравил с началом нового учебного года и студентов, поприсутствовав на торжественной линейке в Волго-Вятском институте (филиале) университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Учебное заведение в 2021 году отметило свой полувековой юбилей, а получать в нем образование стремятся сотни выпускников школ. Стоит отметить, что средний балл поступивших на бюджет первокурсников составляет 247 баллов. В целом вуз принял в 2021 году более 450 студентов-новичков.

Спикер ОЗС пожелал студентам успехов в освоении выбранных специальностей, которые остаются весьма востребованными в органах власти, в правоохранительной и судебной системах.

- От того, насколько вы будете успешны в освоении своей профессии, в получении знаний, будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Удачи вам на выбранном поприще, доброго здоровья и успехов! - сказал Геннадий Коновалов.