В Кировской области начали закрывать инфекционные стационары для заболевших коронавирусом

Количество койкомест для ковидных больных постепенно сокращается. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кировской области начали сокращать коечный фонд для заболевших коронавирусом. Больницы, перепрофилированные под инфекционные стационары, постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Сейчас по основному профилю вновь начали работать семь лечебных учреждений. Это подразделения Центра медицинской реабилитации в Нижнеивкино, Юрьянской районной больницы в Мурыгино, Кировской клинической больницы №7 в Лянгасово и противотуберкулезного диспансера в Быстрице, а также Центр кардиологии и неврологии, Слободская ЦРБ, детское инфекционное отделение в городской больнице №2.

Пациентов с COVID-19 продолжают лечить в 16 инфекционных стационарах. Для них развернуты 3672 койки.