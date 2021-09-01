Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 сентября 2021 15:25

В Кировской области начали закрывать инфекционные стационары для заболевших коронавирусом

Больницы, на базе которых разворачивались госпитали, возвращаются к своей обычной работе
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Количество койкомест для ковидных больных постепенно сокращается. Фото: vk.com/kirovreg43

Количество койкомест для ковидных больных постепенно сокращается. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кировской области начали сокращать коечный фонд для заболевших коронавирусом. Больницы, перепрофилированные под инфекционные стационары, постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Сейчас по основному профилю вновь начали работать семь лечебных учреждений. Это подразделения Центра медицинской реабилитации в Нижнеивкино, Юрьянской районной больницы в Мурыгино, Кировской клинической больницы №7 в Лянгасово и противотуберкулезного диспансера в Быстрице, а также Центр кардиологии и неврологии, Слободская ЦРБ, детское инфекционное отделение в городской больнице №2.

Пациентов с COVID-19 продолжают лечить в 16 инфекционных стационарах. Для них развернуты 3672 койки.