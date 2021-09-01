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Общество1 сентября 2021 15:13

Минздрав Кировской области отказался обеспечить больного ребенка редким лекарством

Только через суд родители смогли получить дорогостоящий препарат
Алексей РомановАлексей Романов
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Родителям ребенка приходилось самим покупать дорогой препарат в аптеке

Родителям ребенка приходилось самим покупать дорогой препарат в аптеке

Фото: Иван МАКЕЕВ

Родители 2-летнего ребенка-инвалида подали в суд на Минздрав Кировской области за отказ в бесплатном предоставлении дорогостоящего лекарства. Стоимость препарата в аптеке составляет 12 тысяч рублей за 6 упаковок.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в министерстве объяснили свое решение тем, что лекарство не зарегистрировано в Российской Федерации. Поэтому оно не может выдаваться на льготных условиях.

Посчитав такой ответ незаконным, прокурор направил в суд иск с требованием обязать Минздрав обеспечить ребенка препаратом в полном объеме. Представители регионального министерства не согласились с вынесенным решением и подали апелляционную жалобу. Однако ее отклонили.