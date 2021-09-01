Жительницу Вятских Полян обманул лжезять на 50 тысяч рублей

В преступной афере был задействован курьер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилую жительницу Вятских Полян отдала мошеннику 50 тысяч рублей, думая что помогает зятю. Злоумышленники воспользовались доверчивостью 68- летней потерпевшей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники ведомства установили, что потерпевшей позвонил на домашний телефон некий мужчина и представился ее зятем. Голос показался женщине знакомым. Лжеродственник сказал, что попал ДТП, в котором по его вине пострадали люди. По словам злоумышленника, они согласны не обращаться в полицию если он заплатит им материальную компенсацию.

Пенсионерка согласилась помочь. После чего «родственник» сказал, что за деньгами подъедет курьер, которому нужно передать необходимую сумму. Выполнив просьбу, потерпевшая позвонила зятю на мобильный телефон и поняла, что ее обманули.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Личности подозреваемых устанавливаются.