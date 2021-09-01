В Кировской области открылся сезон охоты на лося

Охотников просят соблюдать технику безопасности и придерживаться правил.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кировской области с 1 сентября открылся сезон охоты на взрослых самцов лося. Он продлится до 30 сентября, сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.
- В угодьях Кировской области в этот период запрещена охота на лося загоном, а также с применением собак охотничьих пород, - уточнили в министерстве.
Кроме того, охотников просят соблюдать технику безопасности и придерживаться правил, а также не забывать про охотничью этику.