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Общество1 сентября 2021 12:28

В Кировской области открылся сезон охоты на лося

Он продлится до 30 сентября
Андрей Сергеев
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Охотников просят соблюдать технику безопасности и придерживаться правил.

Охотников просят соблюдать технику безопасности и придерживаться правил.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области с 1 сентября открылся сезон охоты на взрослых самцов лося. Он продлится до 30 сентября, сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.

- В угодьях Кировской области в этот период запрещена охота на лося загоном, а также с применением собак охотничьих пород, - уточнили в министерстве.

Кроме того, охотников просят соблюдать технику безопасности и придерживаться правил, а также не забывать про охотничью этику.