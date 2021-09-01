В Кирове из-за нерасторопных действий женщины-водителя пострадал несовершеннолетний

Судя по повреждениям автомобиля можно утверждать, что перед столкновением автомобиль ехал с большой скоростью. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 31 августа, в Кирове произошло ДТП с участием женщины-водителя. Авария случилась в 8 часов 4 минуты на Слободском тракте у дома № 23. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта» в результате нерасторопных действий на нерегулируемом перекрестке врезалась в остановившийся перед ней «Субару». В последствии чего сама виновница ДТП и три ее пассажира, среди которых был несовершеннолетний, получили травмы. Потребовалась ли кому-то из них госпитализация пока не известно.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых пятнадцать человек получили травмы.