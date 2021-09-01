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Общество1 сентября 2021 11:44

В Пижанском районе сельхозпредприятие незаконно трудоустроило бывшего чиновника

Сумма обязательного платежа составила 70 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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За незаконное трудоустройство бывшего госслужащего руководитель предприятия заплатил штраф в 70 тысяч рублей. Фото: Игнатьев Роман

За незаконное трудоустройство бывшего госслужащего руководитель предприятия заплатил штраф в 70 тысяч рублей. Фото: Игнатьев Роман

В Пижанском районе сотрудники прокуратуры выявили факт нарушения закона при трудоустройстве бывшего госслужащего. Чиновника приняли на работу в сельхозпредприятие СПК «Новый», не уведомив об этом его бывшее руководство. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители надзорного органа провели проверку и подтвердили данный факт. В связи с этим, на само предприятие и его председателя завели дело об административном правонарушении и выписан штраф в размере 70 тысяч рублей. После чего руководитель исправил все выявленные нарушения, не доводя дело до суда.