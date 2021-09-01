Nissan Leaf самый продаваемый электромобиль в Кировской области

Nissan Leaf по итогам II квартала 2021 года занимает первую строчку в рейтинге наиболее продаваемых на вторичном авторынке электромобилей в Кировской области. Фото: avito.ru

В последние годы в Кировской области наблюдается последовательный рост покупательского интереса к электромобилям. Лидером в сегменте подержанных авто назван Nissan Leaf. Об этом сообщили эксперты «Авито Авто», которые проанализировали динамику продаж на вторичном авторынке.

- Самая популярная модель электрокара на вторичном рынке в Кировской области - Nissan Leaf, - поделились эксперты «Авито Авто». - Средняя цена подержанного автомобиля с электрическим двигателем в регионе составила по итогам II квартала 665 000 рублей.

По итогам II квартала 2021 наиболее активный спрос на электромобили с пробегом наблюдается в Москве и Московской области.