Кировчане могут наблюдать пролеты Международной космической станции

Наблюдать пролеты МКС кировчане смогут в периоды с с 31 августа по 10 сентября и с 18 сентября по 3 октября. Фото: pixabay.com

Идем смотреть на небо! 31 августа стартовал осенний сезон видимых пролетов МКС. Об этом сообщил паблик «Любительская Астрономия в Кирове».

Наблюдать за станцией можно и невооруженным глазом - она представляет собой звезду, такую же яркую, как Юпитер, и быстро перемещается с запада на восток. В первой половине сентября МКС можно будет увидеть по утрам, во второй - по вечерам.

Осенние пролеты, видимые в Кировской области, ожидаются с 31 августа по 10 сентября и с 18 сентября по 3 октября. Узнать подробности можно в таблице по этой ссылке либо на сайте (нажмите на нужную дату, чтобы увидеть все условия видимости). Следующий сезон ожидается в конце октября.

СПРАВКА «КП»

Международная космическая станция - пилотируемая орбитальная станция, созданная учеными из 15 стран мира. На орбиту ее вывели в 1998 году и, по планам, она должна проработать до 2024 года включительно. Однако сейчас рассматривается возможность продления срока ее деятельности до 2028 года. На борту МКС регулярно проводят научные эксперименты, помогающие в освоении космоса.