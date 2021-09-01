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Здоровье1 сентября 2021 10:54

За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 113 человек

В отделении реанимации находятся 137 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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К аппаратам ИВЛ подключены 16 жителей области

К аппаратам ИВЛ подключены 16 жителей области

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области 1 сентября подтверждено 113 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 242 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 2542 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 137 пациентам, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 480.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4983 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3943 исследования на COVID-19.