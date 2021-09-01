Несовершеннолетний житель Нолинска получил меньше года условно за избиение своей матери

Приговор суда уже вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нолинске вынесли приговор 16-летнему подростку, который избил свою мать и украл у нее 500 тысяч рублей. Ему дали 10 месяцев условного срока. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства смогли доказать вину осужденного. Выяснилось, что в ноябре прошлого года несовершеннолетний обвиняемый, зная что во второй квартире его матери хранится крупная сумма денег, в тайне приходил туда и воровал денежные средства.

В начале 2021 года во время ссор с потерпевшей систематически избивал ее. В результате женщина получала телесные повреждения и испытывала физическую боль.

Свою вину подросток признал и раскаялся в содеянном. Приговор суда уже вступил в законную силу.