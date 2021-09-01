«Лоб в лоб»: на трассе в Кирово-Чепецком районе столкнулись две легковушки

Авария произошла в 10 часов на 1 км автодороги Кирово-Чепецк - станция Бумкомбинат. Фото: vk.com/gibdd43

В результате лобового столкновения на трассе в Кирово-Чепецком районе пострадали два человека. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник, 31 августа, на 1 км автодороги Кирово-Чепецк - станция Бумкомбинат произошла серьезная автомобильная авария. По предварительной информации, 65-летний водитель ВАЗ - 2104 врезался в автомобиль Lada Granta, который двигался во встречном направлении.

- В результате происшествия водитель и 69-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2104 получили травмы, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки, 31 августа, на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых пятнадцать человек получили травмы.