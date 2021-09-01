Кировчане помогли собраться в школу детям из 30 малообеспеченных семей

Дети из малообеспеченных и многодетных семей получили необходимые школьные принадлежности благодаря неравнодушным кировчанам. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершилась благотворительная акция, целью которой было помочь будущим школьникам собрать необходимые вещи к новому учебному году. Об итогах рассказали в горадминистрации.

Мероприятие проходило в Нововятском районе в течение августа. Неравнодушные жители помогали собраться в школу детям из малообеспеченных и многодетных семей. Для них несли краски, карандаши, тетрадки, линейки, альбомы и другие необходимые вещи.

- Для детей 1 сентября - это долгожданный день, начало новой школьной жизни. Наша задача - оказать им поддержку и сделать их счастливыми, - сообщали организаторы акции «Соберем портфель в школу».

Благодаря откликнувшимся кировчанам, к новому учебному году удалось подготовить детей из 30 семей. Все они получили нужные школьные принадлежности.