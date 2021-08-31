В Кировской области завершены поиски без вести пропавшей шесть лет назад 17-летней девушки

Пропавшую в 2015 году девушку нашли погибшей. Фото: pixabay.com

В Кировской области девушку, пропавшую в 2015 году, нашли мертвой. Об обнаружении тела сообщили поисковики отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

Ольга Осетрова из Черной Холуницы пропала 7 сентября 2015 года. На тот момент ей было 17 лет. По словам матери девочки, она исчезла в Омутнинске. В ходе поисков удалось заполучить записи с видеокамер наблюдения, которые запечатлели девушку, стоящей на трассе. На кадрах было видно, как к ней подходил некий молодой человек. Она ушла с ним, и больше ее никто не видел. Поисковики также сообщали, что Ольга нуждалась в медицинской помощи: без нее у девушки могла нарушиться походка.

Пропавшую объявили в федеральный розыск. Поиски не прекращались на протяжении всех этих лет. Вечером 30 августа 2021 года, спустя практически ровно шесть лет после исчезновения кировчанки, в паблике отряда появилось сообщение: «Ольга Осетрова найдена. Погибла».

Подробности нахождения и причины смерти не уточняются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Ольги.