В Кирове из-за резкой остановки автобуса пострадала женщина

Водителю автобуса пришлось резко затормозить, чтобы предотвратить ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 30 августа, в Кирове произошел неприятный инцидент с участием пассажирского автобуса. В 15 часов 2 минуты на улице Ленина пострадала женщина, находящаяся в салоне общественного транспорта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автобуса «НЕФАЗ» резко затормозил, чтобы предотвратить ДТП. В результате 53-летняя женщина-пассажир упала и получила травмы. Насколько серьезными они оказались, а также потребовалась ли пострадавшей госпитализация, неизвестно.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы.