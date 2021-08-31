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Происшествия31 августа 2021 13:15

В Кирове из-за резкой остановки автобуса пострадала женщина

Она получила травмы различной степени тяжести
Алексей РомановАлексей Романов
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Водителю автобуса пришлось резко затормозить, чтобы предотвратить ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

Водителю автобуса пришлось резко затормозить, чтобы предотвратить ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 30 августа, в Кирове произошел неприятный инцидент с участием пассажирского автобуса. В 15 часов 2 минуты на улице Ленина пострадала женщина, находящаяся в салоне общественного транспорта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автобуса «НЕФАЗ» резко затормозил, чтобы предотвратить ДТП. В результате 53-летняя женщина-пассажир упала и получила травмы. Насколько серьезными они оказались, а также потребовалась ли пострадавшей госпитализация, неизвестно.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы.