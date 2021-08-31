Жителю Нолинского района, который до смерти избил знакомую, дали 7,5 лет колонии

Отбывать свое наказание осужденный будет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нолинском районе вынесли приговор мужчине, который до смерти избил свою сожительницу. Его приговорили к 7,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства провели расследование и доказали вину осужденного. Выяснилось, что данное преступление он совершил 14 мая текущего года. В тот день 59-летний виновный распивал спиртные напитки со своей 58-летней сожительницей в одном из домов деревни Рябиновщина.

В определенный момент беседы между ними произошел конфликт. В результате мужчина несколько раз ударил потерпевшую по телу и в область живота. На следующий день от полученных травм женщина скончалась.

Свою вину осужденный признал. Приговор пока не вступил в законную силу.