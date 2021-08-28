В Кирове временно изменился маршрут автобусов № 50 и № 74

Привычные маршруты автобусов пришлось изменить из-за ремонта тепловых сетей на двух улицах Кирова. Фото: admkirov.ru

В Кирове временно изменился маршрут движения пассажирских автобусов № 50 и № 74. Причиной послужил ремонт тепловых сетей сразу на двух улицах областного центра. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, автобус № 50 будет объезжать перекрытый дорожный участок по проспекту Строителей, улицам Воровского и Маршала Конева. После чего продолжит двигаться по привычному маршруту.

Общественный транспорт № 74 начнет свой путь по улице Московской и проспекту Строителей. После этого вернется на действующий ранее маршрут. Обратно автобус будет возвращаться по тому же направлению.

Отметим, что из-за аварии на теплосетях автомобильное движение на улицах Менделеева и Московской перекрыто до 10 и 19 сентября.