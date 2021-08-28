Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 августа 2021 9:28

Погода в Кировской области на 28 и 29 августа: солнечно, но прохладно

В наступившие выходные для прогулки на свежем воздухе одевайтесь теплее
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лето еще сопротивляется, но предстоящая осень уже начинает брать свое

Лето еще сопротивляется, но предстоящая осень уже начинает брать свое

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето еще пытается сопротивляться, однако приближающаяся осень уже берет свое. Солнце хоть и светит с манящей яркостью, но по-настоящему согреться от его лучей с каждым днем становится все труднее. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на эти выходные с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 28 августа, температура воздуха в течение дня поднимется до отметки +16 градусов. Ожидается ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-3 м/c c возможным усилением до 8 м/c. Атмосферное давление близкое к оптимальному - 754 мм ртутного столба.

В воскресенье, 29 августа, воздух прогреется до +19 градусов. Прогнозируется солнечная погода. Дождей не ожидается. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3 м/c. Атмосферное давление немного опустится - до 750 мм ртутного столба.