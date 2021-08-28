Погода в Кировской области на 28 и 29 августа: солнечно, но прохладно

Лето еще сопротивляется, но предстоящая осень уже начинает брать свое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето еще пытается сопротивляться, однако приближающаяся осень уже берет свое. Солнце хоть и светит с манящей яркостью, но по-настоящему согреться от его лучей с каждым днем становится все труднее. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на эти выходные с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 28 августа, температура воздуха в течение дня поднимется до отметки +16 градусов. Ожидается ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-3 м/c c возможным усилением до 8 м/c. Атмосферное давление близкое к оптимальному - 754 мм ртутного столба.

В воскресенье, 29 августа, воздух прогреется до +19 градусов. Прогнозируется солнечная погода. Дождей не ожидается. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3 м/c. Атмосферное давление немного опустится - до 750 мм ртутного столба.