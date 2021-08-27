Елена Ковалева и депутаты кировской Гордумы оценили состояние подъездных путей к школам и детсадам

Все подъездные пути к школам и детсадам должны быть в нормативном состоянии и гарантировать безопасность учеников. Фото: duma.mo-kirov.ru

Депутаты Гордумы и глава Кирова Елена Ковалева провели ревизию подъездных путей к школам и детсадам. Вопрос их состояния находится на постоянном контроле, и такие выезды проводятся регулярно.

Проверяющие осмотрели несколько объектов. Так, первым в очереди стала школа №19 на улице Центральной в деревне Малая Субботиха. Дорогу к общеобразовательному учреждению отремонтировали в текущем году: заменили покрытие и нанесли разметку, обустроили тротуар. Рабочие также установили светофор, дорожные знаки и искусственные неровности. Теперь детям будет намного удобнее и безопаснее добираться до школы. В 2021 году, к слову, школа №19 примет 190 учеников.

Отметим, что благоустроили и само образовательное учреждение: в здании установили пластиковые окна благодаря программе по замене ветхих конструкций, которую инициировали депутаты Гордумы. И учителя, и родители поблагодарили их за такое преображение школы.

Следующим местом в списке стал второй корпус детсада №181 на улице Крупской. Единственный подъездной путь к нему - 4-й Дачный переулок. На данный момент он находится не в самом хорошем состоянии. Капремонт дороги запланирован на 2022 год.

Проверяющие посетили также школу №45 на улице Гайдара, которую привели в порядок год назад. У образовательного учреждения установили светофор, а на дорогу нанесли разметку. Депутаты обсудили с директором учебного заведения возможность дальнейшего благоустройства территории.

Последним объектом стала улица Физкультурников, ведущая к гимназии имени А.С. Грина. В текущем году дорогу полностью отремонтировали, однако депутаты нашли несколько недостатков, требующих исправления.

- В первую очередь сейчас необходимо уделить пристальное внимание безопасности детей, которые с 1 сентября пойдут в школу. Все светофоры вблизи объектов образования должны работать, а пешеходные переходы - хорошо освещаться во избежание несчастных случаев на дороге, - резюмировала Елена Ковалева.