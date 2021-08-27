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Происшествия27 августа 2021 12:49

В Кирове 18-летний молодой человек может сесть в тюрьму за организацию игорного клуба

Ему грозит до 2 лет лишения свободы
Алексей РомановАлексей Романов
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Во время обыска из помещения игорного клуба изъяли компьютеры и другое специальное оборудование

Во время обыска из помещения игорного клуба изъяли компьютеры и другое специальное оборудование

Фото: Иван ВИСЛОВ

На 18-летнего кировчанина завели уголовное дело за незаконную организацию игорного клуба. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства выяснили, что в июле-августе текущего года подозреваемый незаконно проводил азартные игры в одном из помещений на улице Пролетарской. Во время обыска были изъяты компьютеры со специальным программным обеспечением и другое оборудование. Расследование продолжается.

Отметим, что игорные клубы в нашей стране разрешены только в Алтайском, Приморском и Краснодарском крае, а также Калининградской области и Республике Крым.