В Кирове 18-летний молодой человек может сесть в тюрьму за организацию игорного клуба

Во время обыска из помещения игорного клуба изъяли компьютеры и другое специальное оборудование Фото: Иван ВИСЛОВ

На 18-летнего кировчанина завели уголовное дело за незаконную организацию игорного клуба. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства выяснили, что в июле-августе текущего года подозреваемый незаконно проводил азартные игры в одном из помещений на улице Пролетарской. Во время обыска были изъяты компьютеры со специальным программным обеспечением и другое оборудование. Расследование продолжается.

Отметим, что игорные клубы в нашей стране разрешены только в Алтайском, Приморском и Краснодарском крае, а также Калининградской области и Республике Крым.