Елена Ковалева навестила семью, в которой воспитывают четырех приемных детей с особенностями здоровья

Елена Ковалева побывала в гостях у семьи и оценила недавно сделанный в квартире ремонт. Фото: duma.mo-kirov.ru

В Кирове мэрия сделала ремонт в квартире многодетной матери, воспитывающей особенных детей. Глава города Елена Ковалева побывала в гостях у семейства. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

Мария Божич воспитывает четверых приемных детей в возрасте от восьми до 14 лет. Все они имеют ограниченные возможности здоровья, однако ведут полноценную жизнь благодаря своей матери. Ребята учатся в Центре дистанционного образования: лепят, рисуют, делают поделки, читают и играют. Мария отмечает, что пошла по стопам матери, журналистки Ираиды Кушовой, которая воспитала девять приемных детей. Сложностей она не боится и искренне любит своих детей.

Ремонт в квартире многодетной семьи выполнили за счет городского бюджета в рамках программы соцподдержки детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также попавших в сложную жизненную ситуацию. Рабочие заменили кафель в санузле и кухне, а также линолеум и входную дверь, натянули потолки, поклеили обои и обновили освещение. На это выделили 375 тысяч рублей.

Елена Ковалева, побывав в обновленной квартире, заметила, что сейчас здесь созданы более комфортные условия для учебы и отдыха детей, а это самое главное. Глава города также поздравила семью с наступающим Днем знаний и вручила ей подарки: праздничный торт и соковыжималку.

- Большое спасибо за то, что не оставляете нашу семью без поддержки. Сейчас в квартире красиво и нарядно. Мы просто счастливы! - поблагодарила Елену Ковалева Ираида Кушова.